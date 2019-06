El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que los cuerpos de seguridad mexicanos actuarán responsablemente, luego de que fuera difundida una fotografía en la que se observa a elementos de la Guardia Nacional perseguir a una familia de migrantes para su detención.

“¡No, no, no! Yo creo que todos los cuerpos de seguridad están siendo sumamente cuidadosos. Ha dicho el Presidente que no vamos a utilizar a la fuerza pública para reprimir, pero tamopco podemos ser ingenuos; en muchos casos, lamentablemente, esos cruces migratorios están vinculados a tratantes de personas, al crimen organizado, que ha hecho de la migración uno de los grandes negocios; la migración para nosotros no va a perder el carácter humanitario, pero no podemos ser ingenuos a la hora de combatir a los tratantes de personas, que son los mayores responsables del incremento del flujo migratorio. Ahí hay muchísimo dinero, cobran entre 5,000 y 7,000 y hasta 15,000 dólares incluso, dependiendo de la nacionalidad. Tengan confianza de que los cuerpos de seguridad van a actuar responsablemente, pero al mismo tiempo sin ingenuidad en el marco de la ley”, comentó Durazo.

Entrevistado en Palacio Nacional, Durazo reiteró que los elementos de la Guardia Nacional están desplegados para garantizar la seguridad y coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración.

“Es lo mismo (en el sur que) en el norte del país. Algunos han logrado evadir los mecanismos de registro, de regulación de los flujos migratorios y en esos casos son invariablemente remitidos al Instituto Nacional de Migración, que ya se encarga de atender caso por caso la situación de cada uno de los migrantes detenidos”, comentó.

México cooperará con EU

Respecto a la búsqueda de tres presuntos terroristas en territorio mexicano, Durazo aclaró que Estados Unidos emitió una alerta internacional, y no sólo a México, para detener a los supuestos integrantes del Estado Islámico (ISIS).

El funcionario aseguró que Ahamed Ghanim Mohamed Al Juburi, de Irak, así como Ibrahim Mohamed y Mohamed Eissa, de Egipto, no se encuentran en México, aunque las autoridades están alerta de su posible ingreso.

El secretario Durazo Montaño dijo que México tiene la obligación de cooperar con Estados Unidos en caso de que se detectara la presencia de esas personas en nuestro país.

La Policía Federal recibió la alerta, a través de un reporte de inteligencia, el pasado 21 de junio para ubicarlos y detenerlos.

“Es una circular de organismos de seguridad de Estados Unidos, y es frecuente recibir ese tipo de alertas. No significa necesariamente que la gente esté pretendiendo entrar al país, significa que tiene identificados sus movimientos sin precisar la dirección o el país al que se dirigen. Y por supuesto que ante la eventualidad, de la pretensión de entrar al país, serían obviamente detenidos en virtud de esta alerta.

“Nuestro país es signante de acuerdos internacionales que nos comprometen a promover y atender este tipo de apoyos. Una de las características que hoy tenemos en el país es precisamente su carácter internacional, y eso nos obliga a esfuerzos de cooperación con otros países para combatirlo, y ese es el caso de esta alerta. No es una alerta dirigida a México, es una alerta internacional, y en cualquier país en donde eventualmente quisieran ingresar estas personas serian detenidas”,dijo el funcionario.

