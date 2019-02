El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia matutina con medios desde Nuevo León.

AMLO resaltó que es la primera vez que sesiona el gabinete de seguridad en un estado y dijo que no será la única, porque se llevará a cabo cada vez que se requiera.

Dijo que para combatir la corrupción y la delincuencia, debe haber coordinación entre las corporaciones policiacas y una frontera entre autoridades y grupos delictivos.

Insistió en que se requiere la aprobación de la Guardia Nacional para aumentar el número de elementos en campo, a fin de combatir la inseguridad. La Guardia Nacional respetará los derechos humanos y será como el Ejército de paz de la ONU. Planteó que ya con la Guardia se podría replicar el modelo que se llevó a cabo en la región de La Laguna para disminuir los índices de violencia.

Celebró que legisladores en la Cámara de Diputados hayan aprobado las reformas para aumentar el catálogo de delitos graves como el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción. “Sí fue una muy buena decisión la que tomaron los legisladores”, dijo.

Aseguró que al aumentar nueve delitos graves, ya no habrá interpretación por parte de los jueces si conceder o no la prisión preventiva, lo que ayudará a combatir delitos como el feminicidio.

El presidente informó que decidió nombrar a Nadine Gasman Zylbermann como presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres).

El primer mandatario dijo que continúa el robo de combustible, aunque ya no igual. Ayer se robaron 7,000 barriles de gasolinas, esto significa el 10% en comparación con los 70,000 barriles diarios que se robaban en gobiernos anteriores.

Resaltó que todavía hay 14 heridos de Tlahuelilpan, Hidalgo, y ayer hubo incluso una toma clandestina en aquel estado.

El presidente dijo que todavía no tiene información acerca de la explosión de un ducto de Pemex esta madrugada en Ahuazotepec, Puebla. Refirió que mañana dará a conocer un informe al cumplirse dos meses de la implementación de su plan contra el huachicol.

López Obrador condenó el asesinato esta mañana de Samir Flores Soberanes, uno de los dirigentes opositores a la operación del gasoducto y una termoeléctrica en Morelos. }

El primer mandatario sostuvo que es un hecho desafortunado, sin embargo dijo que esto no es argumento para cancelar la consulta que convocó para los días 23 y 24 de febrero, a fin de conocer la opinión de las personas en torno a la termoeléctrica de Huexca.

Acerca de la posibilidad de enjuiciar a ex Presidentes de la República, López Obrador aseguró que está a la espera de la aprobación en el Congreso de las reformas al artículo 35 constitucional, para quitar candados a la figura de la consulta popular, y con ello llamar a los ciudadanos, a fin de conocer su opinión respecto si llamar a juicio a ex mandatarios por hechos de corrupción, malversación de fondos, delitos electorales, entre otros. Sin embargo, insistió en que él es partidario de que no hayan dichos juicios, porque eso detendría el proceso de gobierno.

A las 11:00 horas, el presidente López Obrador inaugurará en Monterrey el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en el Parque Fundidora.