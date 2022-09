Diputados del PAN respaldan suspensión de la alianza Va por México

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, dijo que respaldar la suspensión temporal de la alianza “Va por México”, pues consideró que “una coalición parlamentaria es un requisito para una coalición electoral”.

El coordinador panista confió en que se pueda conservar la alianza entre PAN, PRI y PRD, en caso de que la bancada priista desista de la iniciativa para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional.

“De nada sirve una alianza parlamentaria si no se ve reflejado en lo electoral; por lo tanto, si se rompe una, lamentablemente se estaría rompiendo la otra”, advirtió el diputado panista.

No obstante, aclaró que eso no significa necesariamente convertirse en adversarios políticos, en automático, pero ya no tendrían el estatus de aliados.

“La razón de ser sustancial de la coalición no son ganar votos en algún distrito, es defender a México de lo que creemos son acciones que pueden ponerlo en peligro”, sostuvo en declaraciones telefónicas.

“Tendríamos que entender que ya tendríamos caminos diferentes que, a nuestro juicio, es una tragedia porque sería incumplir con un mandato que nos dieron 22 millones de personas hace poco más de un año”, añadió Romero Herrera.