El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a la ex panista Gabriela Cuevas y al alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quienes anunciaron este domingo su incorporación a Morena.

Gabriela Cuevas se perfila a ser candidata de Morena a una diputación federal, mientras que el ex futbolista busca ser abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura de Morelos.

“Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora Gabriela Cuevas. La patria es primero. Juntos Haremos Historia”, dijo López Obrador en su cuenta de Twitter.

Durante un mitin en San Juan Evangelista, Veracruz, el precandidato presidencial calificó a la coalición del PAN-PRD y MC como una “asociación delictuosa”, y una “pandilla de oportunistas”.

“Es una asociación delictuosa. Es una pandilla de oportunistas, imagínense (Migue Ángel) Yunes quiere dejar a su hijo de gobernador (de Veracruz). Esto es en el PAN y en el PRD. En Puebla, lo mismo, (Rafael) Moreno Valle quiere dejar a su esposa en el PAN. Es una inmoralidad completa. Mucha gente del PAN con principios se está uniendo a nosotros, están abandonando ese partido porque ya se corrompió por completo”, aseveró.

López Obrador dijo que su homólogo del PAN, PRD, y MC, Ricardo Anaya, está siendo apoyado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a través del panista Diego Fernández de Ceballos.

“Están al servicio de la mafia del poder. Anaya está siendo apoyado, entre otros, por Salinas de Gortari, tengo información, a través de Diego Fernández de Ceballos”, dijo.

Respecto a que ya se estancó en las preferencias electorales, como aseguró el panista Ricardo Anaya, López Obrador respondió: “¡Sí cómo no!. (Anaya) iba en 10 puntos, y subió a 12. Y yo traigo 48 y bajé a 47”.

En tanto, el precandidato se refirió también a la polémica que se registró en redes sociales, debido a que publicó una encuesta supuestamente elaborada por una consultora de Liébano Sáenz. López Obrador dijo que la obtuvo debido a que hay personas que trabajan con priístas, aunque votarían por él.

En su discurso ante habitantes y simpatizante de Morena en San Juan Evangelista, Veracruz, el tres veces precandidato presidencial reiteró su propuesta de otorgar 2,400 pesos mensuales a todos los estudiantes, y 3,600 pesos para jóvenes que hayan terminado de estudiar, para trabajar como como “aprendices”.

“Me están grabando y desde luego, no confundan, nosotros cumplimos nuestros compromisos. No me vean como un candidato de los que vienen a ofrecer y no cumple. Yo tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseveró.

Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes concluirá su gira de siete días por Veracruz, en donde estuvo acompañado por el precandidato de Morena a la gubernatura, el diputado federal con licencia Cuitláhuac García.

López Obrador anunció que el martes iniciará una gira de siete días por el estado de Chiapas, donde el 1 de julio -además de las elecciones federales- también habrá elección para gobernador.

