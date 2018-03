La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden que asumió como su principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador del desarrollo de la Nación mexicana en el siglo XX. La Carta Magna mexicana, considerada como la aportación mexicana al constitucionalismo universal, cumplió el pasado domingo 5 de febrero 100 años de su promulgación.

El territorio mexicano, ha tenido 13 documentos que han resuelto el dilema de la organización de su Estado y en cada uno se contienen los ideales de la clase política de cada momento en los que se formularon. Como nación independiente han sido seis los textos constitucionales los que han delineado las reglas que han regido el comportamiento jurídico de esta nación. La actual Carta Magna que define este país fue pionera a nivel mundial en establecer los Derechos Sociales y sirvió de ejemplo en ese rubro para otras naciones.

En nuestra constitución se define nuestro sistema de gobierno, las expectativas sobre el desarrollo social que debe tener el país, la manera en la que se busca dar protección a los derechos fundamentales la forma en la que se deben de llevar a cabo las relaciones entre gobernantes y gobernados, las necesidades en materia de justicia, entre otros temas.

La Constitución vigente ha tenido casi 700 reformas que han modificado el texto original, algo natural si se reflexiona sobre las necesidades que se plantearon en el México de 1917 y las que se necesitan en el México actual. De los 136 artículos contenidos en el texto original, sólo 22 se mantienen intactos. En total se han realizado 229 decretos de reformas a la Constitución para un total de 699 cambios.

Estas reformas, han tenido cabida en el marco de diferentes situaciones que requirieron cambios para dar solución a eventualidades políticas, económicas y sociales. Los 19 Presidentes que han regido este país han hecho cambios, pero fue después de 1982 cuando se realizaron la mayor cantidad. En los últimos 35 años se hicieron 486 modificaciones a diferencia de las 213 que se hicieron bajo el mandato de 13 Presidentes en el periodo que comprende de 1921 a 1982.

Es con la entrada de Miguel de la Madrid (1982-1988) que se desata un proceso reformativo en la Constitución y que coincide con el cambio en la política económica al transitar de lleno al neoliberalismo, teniendo como primordial característica el impulso de la economía de libre mercado. Según el estudio Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , (UNAM, segunda edición, 2017), texto reordenado y consolidado, coordinado por el académico de la UNAM, Fix-Fierro, y el Dr. Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, citado por el semanario R de Reforma, el mayor número de cambios se han realizado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, con 257 modificaciones en 10 años.

En un video en la página web del Gobierno Federal para conmemorar el centenario de la Constitución de 1917, el Dr. Diego Valadés, afirma que el problema con los cambios que se le han aplicado a la Carta Magna de 1917 es que se ha engrosado su contenido tres veces más de lo que originalmente aprobaron los Constituyentes. El texto original tenía 21,000 palabras y el texto actual tiene 65,447. Para el final del sexenio de Calderón el texto tenía 54,815 y Peña Nieto ha agregado 10,632 a raíz de las modificaciones realizadas en su sexenio.

Según Valadés, no todas las enmiendas han estado bien redactadas y ha quedado desfigurada en el orden de su redacción debida a las desconfianzas de los interlocutores que agregaron elementos reglamentarios ensuciando la claridad de lo que se establece en la Norma Suprema de este país. El Dr. Diego Valadés propone entonces reescribir el texto, no para hacer uno nuevo, sino reordenarlo de manera que sea interpretable por cualquiera y no sólo por los profesionales del derecho.

Según un texto de Raúl Contreras Bustamente, Director de la Facultad de Derecho de la Unam, publicado en el suplemento Confabulario de El Universal con motivos del Centenario de la Constitución, México está obligado a revitalizar la observancia y el respeto de su texto constitucional para que se consolide como la norma suprema, fundamental y base de garantía del respeto de los derechos fundamentales de los mexicanos para estar en sintonía con las evoluciones jurídicas de orden internacional que presentan los cambios que pueden traer los efectos de las nuevas tendencias vividas en diferentes países. Contreras Bustamente escribió que ante las presiones y amenazas del extranjero resulta esencial el fortalecimiento de la observancia de nuestro orden constitucional interno, así como volver a esgrimir nuestros principios tradicionales de política internacional que son producto y herencia de los conflictos históricos superados .

