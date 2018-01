El estado de Puebla cerró el 2017 con 100 feminicidios, la cifra más alta de estos crímenes en los últimos cinco años, refirió el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

De acuerdo con el recuento anual que realiza esta organización, el año pasado repunta sobre el resto, siendo el 2016 cuando el número de feminicidios había alcanzado su máximo con 82 asesinatos de mujeres.

Mariel Guzmán, coordinadora del Programa de Igualdad y Justicia del Odesyr, destacó que aunque no se puede definir una causa en particular que genere los feminicidios, distintas circunstancias como la impunidad de los crímenes podrían estar alentando que continúen ocurriendo.

“Tiene que ver mucho con la impunidad que hay en el estado, con los problemas en la entidad como el huachicol, la cercanía con Tlaxcala y la trata de personas, en cómo ha subido la cantidad de desaparecidas, sumado al mensaje de impunidad que dan las personas encargadas de procurar que las mujeres tengan el acceso a la justicia”, dijo en entrevista.

Señaló que desde que Puebla comenzó a destacar por la problemática, la cobertura mediática volvió al tema “relativamente más importante”; sin embargo, aseguró que han observado que la atención sobre este tipo de crímenes sigue sin ser eficiente, lo que se refleja en su incremento.

Guzmán refirió que el feminicidio número 100 en la entidad refleja otra de las deficiencias en los procesos de investigación, ya que el cuerpo aún no ha sido identificado, lo que refleja que no se está contrastando la información entre las bases de datos de personas desaparecidas y feminicidios.

“La mujer que fue el feminicidio número 100 sigue sin ser identificada, o al menos no se ha dado a conocer en los medios sobre su identificación, y nos habla de este gran número de mujeres cuyos cuerpos no son reconocidos, las familias siguen buscando, nos habla de que no está cruzando el banco genético de desaparecidos con el de feminicidios para identificarlas”, acotó.

La activista del Odesyr manifestó que al ser 2018 un año electoral, es “importante observar las propuestas” de los candidatos, no sólo en atención a la violencia sino en acceso a la justicia de las mujeres, la reparación del daño y la atención a las familias de las víctimas.

De acuerdo con estadísticas del Inegi, durante el 2016 se registró el asesinato de 2,813 mujeres, lo que representa un promedio de ocho por día, colocando a ese año como el de mayor reporte de homicidios contra mujeres en los últimos 27 años.

Mientras que para el periodo del 2001-2006 se reportaron 1,280 homicidios de mujeres; en contraste para el correspondiente al 2007-2012 se contabilizaron 2,051, tendencia al alza que se mantuvo para 2013-2016, cuando los asesinatos de mujeres llegaron a 2,563.

En el 2016 ocho estados obtuvieron la tasa más alta de los últimos 27 años: Colima, Guerrero, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Tabasco y Ciudad de México; cinco de éstas con los niveles más altos del país: Colima, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Michoacán.