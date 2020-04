El pleno del Senado aprobó por 68 votos de Morena, PVEM, PT y PES, 14 del PAN en contra y dos abstenciones del PRD, la minuta que expide la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El decreto se envió al Ejecutivo federal para que se promulgue y entre en vigencia.

La sesión ordinaria del pleno cameral se realizó de manera presencial durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus; atendiendo, en la medida de lo posible, las recomendaciones de la autoridad de salud federal. El grueso de los senadores presentes —89 registraron asistencia, de un total de 128— portó caretas y cubrebocas para protegerse del virus que causa la enfermedad Covid-19.

Los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, que conforman el llamado bloque opositor, y que en la víspera habían anunciado su decisión de no asistir ante la negativa de la mayoría legislativa a discutir otros temas como las reformas legales para enfrentar la emergencia sanitaria y económica derivada de la epidemia, cambiaron de opinión de última hora.

Cuando el tablero electrónico de votación registró la asistencia de 65 senadores, la mitad más uno del total, mínimo indispensable para completar el quórum legal, y la sesión inició, casi la mitad de todos los panistas, priistas, emecistas y perredistas ocuparon sus escaños para hacerse escuchar. Sus dos propuestas concretas para discutir, de inmediato, reformas a la Ley General de Salud para salvaguardar la integridad de los médicos, enfermeras y personal de salud, y expedir la ley de emergencia y recuperación económica, fueron, sin embargo, rechazadas.

Se prevé dar amnistía a las personas contra quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes, respecto a los delitos de aborto, contra la salud, cualquiera cuando se trate de personas indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores, robo simple y sin violencia si el responsable no amerita pena privativa de la libertad de más de cuatro años, entre otros ilícitos.

[email protected]