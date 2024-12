Autoridades trasladan a 89 personas recluidas en centros penitenciarios de CDMX a penales federales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dio a conocer que durante la madrugada de este domingo, se realizó el traslado de 89 internos de penales de la Ciudad de México a cárceles federales para evitar riesgos y garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios.

Según la dependencia, el pasado 5 de diciembre fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad, por lo que suman 138 traslados en los últimos meses.

“Esto contribuye a despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación”, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

El operativo se realizó durante la madrugada de este domingo, en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los traslados de 89 hombres se realizaron desde distintos penales varoniles de la Ciudad de México y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia las entidades donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, en las acciones de custodia y traslado.

La dependencia detalló que 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango"; 22 al Cefereso 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Entre los presos trasladados se encuentran Luis Fernando Canchola Fonseca y Dionisio Alfaro Pérez, alias “El Alfaro”, miembros de “Los Canchola 3 AD”.

Además de Ernesto Hurtado Ramírez o Hugo Humberto Martínez Dávila, alias “El Diablo” y Ernesto Ahui Garcés Crespo, alias “El Panqué”, integrantes de La Unión Tepito.

Trasladan a exgobernador de Puebla a Quintana Roo

En días pasados se dio a conocer que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y Jean Succar Kuri, acusado de ser pederasta, fueron trasladados de Quintana Roo a penales federales de máxima seguridad junto con otros 198 internos, como parte de un fuerte dispositivo de autoridades federales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, dicho operativo se realizó la madrugada del viernes 27 de enero por autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de despresurizar la entidad, enviando a 200 internos hacia penales federales.

“Con el objetivo de mantener un estado de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, se desarrolló la estrategia de despresurizar la carga de los penales en Quintana Roo, trasladando a 197 PPL a diferentes penales federales de acuerdo a su nivel de peligrosidad. En el caso del CERESO ubicado en la ciudad de #Cancún, se efectuaron traslados, de acuerdo a la relevancia política y su poder económico, ya que generaban un riesgo, esto, determinado por el Departamento de Investigaciones del Centro Penitenciario”, informó la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo en su cuenta de Facebook.