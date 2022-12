"Aquí estoy, no me voy", reta Alejandro Moreno ante reactivación de desafuero en su contra

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que "aquí estoy, firme", luego de que Morena en la Cámara de Diputados anunció su apoyo para la reactivación en la Sección Instructora del proceso de desafuero en su contra.

"Y aquí estoy, firme", expresó el dirigente priista, al reiterar que "no me voy a ningún lado", luego de la amenaza de Morena de llevar adelante un proceso de desafuero en su contra, hecho que consideró, busca presionarlo para que apruebe la reforma electoral.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el líder nacional del tricolor ratificó nuevamente que "la posición del PRI es clara y contundente: votaremos en contra de la reforma electoral".

Moreno Cárdenas precisó además que, el PRI, sus diputadas y diputados, están firmes. “Defenderemos la democracia de México al costo que sea", sostuvo.

El líder nacional del tricolor agregó que defenderán a las instituciones electorales y "vamos a impedir que sigan destruyendo a México", prometió.

Expuso que hoy vuelve a ser blanco de una acometida, de ataques, de mentiras y de amenazas del gobierno, pero aseveró: "resisto con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales".

"Resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, la del PRI; resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a permitir más atropellos desde el poder", aseveró.

El líder nacional del PRI señaló que México enfrenta un momento crucial de definiciones históricas, definiciones que habrán de marcar el presente y el futuro de la nación.

Argumentó que el gobierno se ha empeñado en destruir el régimen democrático, en alterar el equilibrio de poderes y en debilitar a cualquier institución que represente un contrapeso a su ambición de amasar y centralizar el poder.

Dijo que ya sea por la vía del Presupuesto, del desprestigio y, puntualmente, por la vía de judicializar la política, el gobernó ha querido intimidar a la oposición, que se ha mantenido firme para frenar sus avances autoritarios.