Alejandro Moreno pide a PAN y PRD retomar Va por México para elecciones en Coahuila, Edomex y 2024

Con el argumento de que no incumplió acuerdos con la coalición Va por México, y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que quiere romper esa alianza, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, invitó al PAN y PRD a retomar las negociaciones con miras a confirmar esa coalición para los comicios del próximo año en Coahuila y Estado de México, así como en la elección presidencial del 2024.

En conferencia de prensa en la sede partidista, en un tono distinto al de hace dos semanas cuando dijo que el PAN y PRD no podrían ganar sin el PRI ninguna elección, Alejandro Moreno se dijo aliancista y aseguró que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no incumplió acuerdos con la coalición por haber votado en favor de la militarización de la seguridad hasta 2028.

Sostuvo que los diputados de su partido no votaron por la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino por la temporalidad de la presencia militar en las calles.

No nos arrepentimos de lo que votamos, que fue la temporalidad. Y esperamos que en el Senado se discuta el tema con plena libertad y se vote. Quizá debimos haber explicado con mayor antelación nuestra posición, pero quiero ser muy categórico, nuestra posición es y siempre será a favor de las Fuerzas Armadas, que confiamos en ellas como lo hace la mayoría de la población”, planteó.

Incluso, ofreció que los legisladores del PRI votarán en contra de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador, por ser centralista y atentar en contra de la autonomía del INE y del Tribunal Electoral, así como de la democracia.

También ofreció respetar la votación que decidan los senadores del PRI en el tema de la ampliación a 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Nosotros no habremos (sic) ser comparsa de nadie. Al contrario, lo hemos señalado, que la política y la estrategia de seguridad ha fracasado, pero nuestra responsabilidad es coadyuvar y mejorar para que las familias tengan esa tranquilidad”, aseveró.

El también diputado Alejandro Moreno negó nuevamente haber negociado con el gobierno del presidente López Obrador la votación del PRI en la Cámara baja por la ampliación del Ejército en tareas de seguridad, a cambio de evitar su desafuero.

No tengo nada que ocultar, y todos esos temas, ni hay que politizar la justicia ni judicializar la política, eso se atiende en los tribunales. Lo que queda claro es que no hay pacto, no hay nada. En el PRI decidimos por convicción y porque nos asiste la razón”.

Alejandro Moreno pide diálogo a Marko Cortés y Jesús Zambrano

Moreno Cárdenas dijo que buscará nuevamente el diálogo con los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, quienes no obstante habían expresado no tener más confianza en él.

Moreno advirtió, sin embargo, que un nuevo acuerdo aliancista deberá dejar claro que cada partido tiene su agenda e ideología propia.

En ese marco, luego de que un grupo de exdirigentes del PRI, exgobernadores y legisladores actuales del PRI le pidieron su renuncia anticipada por poner en riesgo la coalición Va por México, Alejandro Moreno ofreció mantener a su partido en dicha alianza para 2023 y 2024.

“El PRI ha sido un partido aliancista, que impulsa las coaliciones desde hace más de 20 años. Tan es así que el PRI no irá a ninguna otra reforma en el tema que se ha presentado (militar), y no irá en el tema de la reforma electoral- nosotros debemos de dejar claro que lo más importante es defender las instituciones y la democracia.

“En los siguientes días, es seguir trabajando para construir acuerdos y consensos en la coalición Va por México; no siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero el PAN, el PRD y el PRI conformamos una coalición a partir del 2022 que ha sido exitosa y que ha dado resultados. (…) Es natural que no coincidamos, pero eso no quiere decir que esté fragmentada o acabada.

“Por eso tenemos que buscar todos, en los días que vienen, con la franqueza y la transparencia de construir diálogo y consenso para fortalecer la coalición Va por México. Y para ser más competitivos tenemos que ir juntos, y pensar que juntos somos más fuertes, que vamos con un mejor proyecto, y hay que tener claro que el gobierno quiere romper nuestra coalición”, sostuvo.

PRI mantiene fuerza electoral

Afirmó que en varias encuestas el PRI tiene fuerza electoral en Coahuila y Estado de México, aunque dijo que la coalición garantiza a los tres partidos ser más competitivos y garantizar el triunfo.

“Pero la coalición nos hace ser más competitivos y está claro que si vamos juntos PAN, PRI y PRD, vamos a ganar en esas entidades federativas. Entonces la fuerza y la fortaleza es impulsar, defender la coalición y es pensar en México.

“Si vamos separados, no hay competencia y será más fácil para el gobierno ganar las elecciones. Hoy estamos listos, el PRI está trabajando en el territorio, el Estado de México y en Coahuila con mucha firmeza, pero sin lugar a dudas teniendo claro que la coalición nos hace fuertes.

“Hoy los ciudadanos nos tienen ver unidos, no divididos, lo importante es construir acuerdo y consensos para fortalecer la coalición. Y vamos a ganar en ambas entidades porque la alianza es fuerte, es sólida y es potente, y si ello nos permite competir y ganar en 2023, estaríamos ganando en el 2024”, refirió.

Anuncia foro con presidenciables

Alejandro Moreno anunció que los días 17 y 18 de octubre se llevarán a cabo los “Diálogos por México”, en el que serán invitados Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes han expresado su intención de ser candidatos presidenciales del PRI en 2024, así como otros ponentes en temas de salud, economía, seguridad, entre otros. Indicó que también estarán invitados José Ángel Gurria, gobernadores y exgobernadores del PRI.

Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que no responderá a “shows”, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dijo que podría retomar la difusión de audios del dirigente nacional priísta.

jorge.monroy@eleconomista.mx