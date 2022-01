El presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó este lunes en Palacio Nacional para ofrecer su habitual conferencia mañanera, esto tras una semana de permanecer en aislamiento luego de que dio positivo a Covid-19 el 10 de enero.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante (Ómiron) no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación”, dijo AMLO.

El lunes pasado, López Obrador, de 68 años, anunció que estaba contagiado de Covid-19 y que tenía síntomas leves de la enfermedad. Fue sustituido durante su ausencia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

López Obrador llamó a la población a no espantarse, ya que la variante Ómicron no tiene la misma gravedad que las variantes anteriores, pero sí es muy contagiosa, por lo que pidió que se vacunen contra el Covid-19 y se apliquen también la vacuna de refuerzo, “con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y no nos agravamos”, dijo.

Señaló que la variante Ómicron es muy contagiosa y es por ello que los casos de Covid-19 se han incrementado mucho en el país, pero dijo que afortunadamente no han aumentado así las hospitalizaciones, ni las defunciones.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de enero de 2022 https://t.co/ygTENjf3z2 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 17, 2022

El Presidente detalló que sólo tuvo síntomas leves de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, “no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo”, dijo. Aseguró que por dos días tuvo ronquera y ardor en la garganta.

El mandatario dijo que su tratamiento consistió en cuidarse, aislarse y tomar mucha agua, “eso lo recomiendan los médicos”. Informó que tomó paracetamol por dos días, miel para la garganta y remedios, “se burlan del vapoRub, pero ayuda”, aseguró.

Reiteró que hay que estar tranquilos y que no se requiere la prueba de Covid-19 si no se tienen síntomas de la enfermedad.

AMLO está vacunado con las dos dosis contra el Covid-19 de la vacuna de AstraZeneca y recibió una tercera de refuerzo el pasado 7 de diciembre.

Se trató del segundo contagio del Presidente. La primera vez fue el 24 de enero del año pasado. En ese momento estuvo aislado por varios días y fue sustituido por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.