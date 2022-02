El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), deben desaparecer, y aunque reconoció que durante su mandato no le será posible, amenazó con quitarles presupuesto.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano arremetió de nueva cuenta contra los organismos autónomos, que a su consideración fueron creados por los gobiernos neoliberales con el único fin de legalizar el saqueo.

“Lo mejor sería qué no existieran, no sólo nos ahorramos muchos recursos, sino que se fortalece el Estado, porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo”, subrayó.

Por lo anterior, llamó a que en el futuro se deberá continuar con la promoción de una reforma administrativa que los desaparezca. “Estos pegotes que crearon deberían desaparecer en una reforma administrativa haciendo más eficiente y menos oneroso el aparato gubernamental”, dijo en conferencia matutina.

Y es que aceptó que durante su sexenio ya no podrá enviar dicha propuesta al Congreso por no contar con la mayoría legislativa, y debido a que se trata de una reforma constitucional que no tendría tiempo de concretarse durante su administración.

“Ya no nos dará tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, se requiere reforma constitucional y los del bloque conservador no aprueban nada… Y un poco lo que estoy pidiendo es que les quiten el presupuesto”, expresó.

En este contexto, el presidente también criticó que el actuar de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ello al aseverar que “acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional, puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía, autorizaron una mina de litio, pasará a manos de una empresa de China, sin informar al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso mineral”.