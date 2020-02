El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que su gobierno trabaja todos los días para erradicar los feminicidios y crímenes de odio y dijo respetar las manifestaciones, pero pidió "con todo respeto" que ese derecho se ejerza de manera pacífica.

"Decirles a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, paredes. Estamos trabajando para que no haya feminicidios. No somos simuladores y no esperen que nosotros actuemos como represores, no nos confundan. Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación", dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, añadió que se busca que haya más presencia de la Guardia Nacional (GN), a fin de garantizar una sociedad mejor, al tiempo de añadir que es mentira que se priorice el tema del avión presidencial por encima de las demandas feministas.

López Obrador aprovechó para condenar de igual manera los actos de represión acontecidos este fin de semana en Chiapas contra padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho al que calificó como un abuso de autoridad que debe de ser investigado y sancionado.