El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la renuncia de Pedro Salmerón al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), luego de las críticas que recibió por llamar “jóvenes valientes” a los hombres que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973. Sin embargo, el mandatario consideró que su salida fue lo mejor, para evitar la confrontación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador consideró que el texto de Salmerón es parte de la libre cátedra de un historiador, aunque estimó que la frase que utilizó no fue la adecuada.

“No se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura; sin embargo, se consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra, ‘jóvenes valientes’, pero lo mejor es no confrontar”, dijo.

“Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida al señor Garza Sada”, añadió el mandatario.

Consideró que Pedro Salmerón “es uno de los mejores historiadores de México”, acucioso, profesional, sobre la División del Norte.

“Yo lo respeto mucho, es un extraordinario intelectual, de primer orden, por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica; pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación, hay que ir al cambio por el camino de la concordia”, comentó.

López Obrador dijo que el comentario de Salmerón pudo herir la sensibilidad de los familiares del empresario asesinado, pero denostó la crítica de oposiciones como los expresientes de México Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes hicieron pronunciamientos sobre el tema.

“Los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores, porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren constituirse en un grupo reaccionario, como los que ha habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país.

“No hay que dar ningún motivo y también, de manera sincera, ser respetuosos. Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero tenemos todos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias. Entonces, sí hay esta sensibilidad, este ambiente, que hay que procurar serenar, tranquilizar.

“Ya pasó esto de Pedro. Ayudó mucho su decisión porque de esa manera se deja sin argumentos a los adversarios. Y que conste que hay que separar entre los familiares del señor Garza Sada, que tienen sentimientos de dolor por haber perdido a un ser querido, los amigos también, separar eso con los adversarios políticos nuestros; por ejemplo, el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera en contra de nosotros y demás, o sea, con cosas distintas”, afirmó.

