El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó, desde Coatlán del Río, Morelos, a acelerar el paso para concretar su denominada cuarta transformación.

"Y yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando".

Durante el evento de inauguración de 17 de las 40 sucursales del Banco del Bienestar que habrá en Morelos para la dispersión de recursos de los distintos programas sociales gubernamentales federales, aseguró que, a diferencia de otros tiempos, en México "ahora hay una auténtica democracia; gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres".

Anunció que seguirá "visitando todos los pueblos para que, entre todos, desde abajo, sigamos llevando a cabo la transformación de México, no sólo por nosotros, porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto.

"Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía".

Entre todos, dijo, se tiene que "seguir transformando el país y ya pensar en las nuevas generaciones".

El director del Banco de Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra, informó que a la fecha a nivel nacional ya se cuenta con una red de 949 sucursales funcionando, de las 2,700 que se construirán en total para atender a más de 25 millones de beneficiarios de programas sociales.

