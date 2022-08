AMLO emitirá un acuerdo administrativo para que la Guardia Nacional se integre a la Sedena

En los próximos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo para que por la vía de modificaciones administrativas la parte operativa de la Guardia Nacional pase a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asumirá las funciones de justicia para los reos que están indebidamente purgando condenas en los penales.

Ante el anuncio fue cuestionado en su conferencia de prensa, si esto no implicaría anular el Poder Legislativo en la reforma constitucional: “si no violó la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales para avanzar. Tengo, primero el problema que resolver, entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor, que no ayuda en nada así como antes aprobaron todo para imponer régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, ahora no quieren aprobar nada que beneficie al pueblo”.

"Si, va una iniciativa para la reforma constitucional pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en los administrativo por si no pasa de toda maneras va a quedar asignación", dijo el mandatario.