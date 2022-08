ACNUR lanza campaña para sensibilizar sobre educación de niños migrantes

Pese a que en México existen normas que buscan garantizar el derecho al acceso a la educción para niñas, niños y adolescentes migrantes, en la práctica, estos menores se enfrentan a obstáculos como la discriminación, el desconocimiento de la norma, la falta de información oportunidad, y prejuicios que les impiden acceder a este derecho universal.



Este miércoles , la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), lanzaron la campaña “Todas las infancias a la escuela, por el derecho a la educación de la niñez refugiada”, con la que se busca sensibilizar sobre la importancia de la inserción escolar de niñas, niños y adolescentes refugiados en México.



Sobre el tema, Jose Luis Gutiérrez, director académico de la subsecretaría de Educación Básica de la SEP, destacó que las condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre a las que se someten los menores migrantes que buscan refugio en México deben ser prioridad para las autoridades, comenzando por su derecho a la educación.



Y es que el experto educativo resaltó que ante la diversificación de las personas que buscan refugio a México, incluidos niños que no son hispanoparlantes, el desafío para una verdadera inclusión se multiplica, sin embargo, reconoció que cualquier que sea la problemática, no es pretexto para no garantizarles el pleno acceso a su derecho a la educación.



En este contexto, recalcó que el gobierno mexicanos cuenta con una normatividad que ofrece esta oportunidad de la inclusión de menores a las escuelas, sin importar su estado migratorio, aunque, reconoció que el problema no radica en la normatividad, sino en los desempeños institucionales y las prácticas cotidianas del personal educativo directamente responsable de tramitar el acceso a la escuela.



Por lo que ahí es donde prevalece el desconocimiento de la norma, la falta de información oportunidad, la falta de capacitación e incluso los prejuicios, convirtiéndose una gran barrera para la inclusión educativa de los menores migrantes.



En ese sentido, también destacó que existen una barrera en materia de gratuidad, ya que pese a que en México la educación es gratuita, tiene costos asociados, como uniformes, útiles, transporte, que a veces pueden desincentivar la incorporación a la educación, sobre todo de los menores que están en situación económica precaria.



Aunado a que en nuestro país se mantienen problemáticas en aspectos culturales, específicamente en lo relativo a los estereotipos y prejuicios que pueden prevalecer en las comunicades de acogida, donde prevale una gran discriminación para distintos grupos, que incluye a menores migrantes, lo cual puede afectar su derecho a la educación, ya que pueden ser objeto de burlas, acosa y diversas violencias en las escuelas.



Por lo que uno de los principales retos es garantizar su permanencia en la escuela y sobre todo asegurar que tenga el derecho a aprendizajes relevantes.



Por su parte, Andrés Ramírez, coincidió en que si bien México es un país incluyente en materia educativa, integración plasmada en las normas mexicanas, en la práctica es diferente, sin embargo, resaltó que ello no quiere decir que las situación sea dramática, pero si se llegan a presentar algunos obstáculos que hace difícil que se materialice



Destaco que no se trata de que los menores migrantes no tengan acceso a los servicios de educación, sin embargo, recalcó que se presentan algunos obstáculos por lo que dicha campaña busca sensibilizar y hacer ver la importancia que tiene que todos los niños refugiados y niños solicitantes de la condición de refugiado, tenga la posibilidad de entender que es sumamente importante el tema educativo



“El tema educativo no es solamente algo necesario, es una componente fundamental de todo niño, Un niño no puede ser integro sino está ligado directamente a la educación.. Es una forma de irse integrando a la cultura del país que los acoge, en este caso hablando de México”, dijo.



La campaña consiste en una serie de 10 cápsulas radiofónicas, con una duración de entre 2 y 3 minutos, que abordan la importancia del acceso a la escuela en el bienestar de la niñez refugiada, al ser un espacio de protección e integración, al tiempo que se da voz a la comunidad escolar, a directivos, docentes y madres y padres de familia; tanto de la comunidad, como de la población refugiada, sobre lo que significa ingresar a la escuela y retomar su educación tras haber sido forzados a dejar su proceso educativo en sus países de origen.



Las cápsulas serán transmitidas por todas las emisoras del IMER del 24 de agosto al 11 de septiembre, y serán difundidas por las redes sociodigitales institucionales.