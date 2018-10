El diputado federal por Morena y exlíder del movimiento estudiantil de 1968, Pablo Gómez, señaló que a 50 años de haberse suscitado la movilización estudiantil aún no se han conseguido consignas que se buscaban en aquel entonces como la democratización de las mismas universidades públicas o incluso la presencia aún de presos políticos en las cárceles mexicanas.

“No todas esas libertades se han conquistado, los sindicatos no son democráticos en su mayoría; la escuela es muy autoritaria, las universidades, no todas, son democráticas; la UNAM, el IPN tienen un sistema viejísimo de autoritarismo y verticalismo, desgraciadamente en la cuna del movimiento no hay libertades democráticas suficientes en cuanto al sistema de gobierno; también hay presos políticos”, aseveró el legislador en entrevista con medios.

Pese a ello, Gómez quien anteriormente militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que la movilización realizada por los estudiantes fue “positiva”, al tiempo que señaló que aún hay luchas que realizar por conquistar libertades democráticas, postulado principal del movimiento de 1968.

“El rezago que tenemos del programa del 68 pues hay que superarlo, pero ya yendo a otra cosa. No nos vamos a detener en el programa del 68, vamos a completarlo, superar su rezago, yendo a la democracia participativa, a la democracia de las consultas, a la democracia en la que la gente puede criticar y a mismo tiempo decidir; a la democracia donde la gente puede exigir, demandar que se le consulte a la ciudadanía; en la democracia en la cual se pueda elegir, como ahora, pero también se pueda revocar el mandato”, indicó.

Gómez añadió que en adelante se debe buscar la consolidación de una democracia la cual debe pasar por el acercamiento de órganos como la Suprema Corte a la ciudadanía para que ésta última pueda hacer valer su derecho a señalar las normas y leyes que a su juicio puedan ser inconstitucionales.

“Eso es una cosa que está reservada actualmente a los poderosos, sólo los poderes públicos pueden ir a la Corte en procurar de inconstitucionalidades, que yo no sé por qué tiene que ser así, el pueblo tiene los mismos derechos, si el poderoso puede, pues el pueblo puede más; se supone que los poderosos son producto de una elección de los ciudadanos”, acotó.

Estos temas, concluyó el legislador, serán parte de su discurso este martes en la sesión solemne de la Cámara de Diputados en donde se colocará la leyenda Movimiento Estudiantil de 1968 en el muro de honor del recinto legislativo de San Lázaro con letras de honoro.

