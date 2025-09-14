Más de 230 mil personas han atestiguado rendición de cuentas de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo la segunda parte de su gira nacional para rendir cuentas al pueblo de México como parte de su Primer Informe de Gobierno.

Este fin de semana, la Jefa del Ejecutivo Federal visitó el viernes Puebla, Tlaxcala, Hidalgo; mientras que el sábado estuvo en San Luis Potosí y Querétaro, y este domingo cerró en Michoacán y el Estado de México esta segunda parte de su gira.

En estos tres días, más de 100 mil personas atestiguaron esta nueva forma de rendir cuentas al pueblo de México por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos a estar juntos siempre, gobierno y pueblo”, destacó en una de sus publicaciones en redes sociales.

En la primera parte de esta gira nacional, la mandataria federal congregó a más de 132 mil personas en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha visitado un total de 16 entidades como parte de esta gira nacional para rendir cuentas al pueblo, cuyo cierre se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.