Respeto al Estado de derecho para atraer inversiones

El respeto al Estado de derecho es señalado como un determinante para atraer inversiones productivas, como las que están llegando en el marco del nearshoring.

Y ahora que entran en funciones los jueces y magistrados que votó una proporción del electorado mexicano, traemos una propuesta del presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, para incrementar el número de tribunales especializados en materia mercantil y financiera.

Y para ayudarnos a entender como puede operar esta propuesta a favor de los clientes de la banca y de los mismos banqueros, el Consultor jurídico de la firma Consultoría Integral, Martín Morales, accedió a conversar con nosotros.