Refrescos y apuestas serán más caros en 2026

En este capítulo de Economía sin Monotonía el contador público certificado Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, nos habló de las “novedades” en materia de impuestos aprobadas por la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. Usted pagará más por los refrescos y las bebidas saborizadas, por el cigarro que se fuma y hasta por las apuestas que hace en las distintas plataformas que ofrecen esas apuestas, “para ganar un dinerito más”. De eso y más nos habló el especialistas, no se lo pierda.