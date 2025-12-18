Oye Cracks | Cómo Webull impulsa la educación financiera en México

En este episodio conversamos con Luis Hernández, director de marketing de Webull, sobre los desafíos y oportunidades de posicionar una plataforma global de inversión en un mercado tan competitivo como México.

Platicamos sobre branding, creación de comunidad, educación financiera y el reposicionamiento tras la adquisición de Flink, así como de las tendencias que hoy están transformando el marketing financiero: contenido educativo, segmentación por mentalidad y estrategias de performance.

Escucha la conversación completa y descubre cómo Webull está cambiando el juego en México.

Link: https://www.webull.com/

https://webullmx.onelink.me/tWn9/pe3ackeq

