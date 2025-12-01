Oye Cracks | Transformación digital: cómo simplificar para innovar

La transformación digital dejó de ser una tendencia: hoy define la competitividad de cualquier empresa. En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con José Ángel Tinoco, director de Operación Tech en Minsait, sobre cómo las organizaciones en México pueden simplificar su arquitectura tecnológica, automatizar con inteligencia y adoptar IA de manera responsable.



Un episodio imperdible para líderes, equipos de tecnología y empresas que buscan innovar sin perder control. ¡Dale play! Link: https://www.minsait.com/es