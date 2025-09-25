OYE CRACKS | Smartshoring sostenible: cómo crecer con responsabilidad

En este cuarto episodio de Oye.Cracks, conversamos con Adrián Cuello, director de financiamiento sostenible de BBVA México, sobre cómo diseñar estrategias de smartshoring sostenibles y resilientes que generen valor a largo plazo.

Durante la charla exploramos: Los errores más comunes que deben evitarse en la planeación y las oportunidades para generar valor compartido con comunidades locales.

