OYE CRACKS | Smartshoring sostenible: cómo crecer con responsabilidad

Redacción El Economista

En este cuarto episodio de Oye.Cracks, conversamos con Adrián Cuello, director de financiamiento sostenible de BBVA México, sobre cómo diseñar estrategias de smartshoring sostenibles y resilientes que generen valor a largo plazo.
Durante la charla exploramos: Los errores más comunes que deben evitarse en la planeación y las oportunidades para generar valor compartido con comunidades locales.
