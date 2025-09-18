Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

Oye Cracks | Smartshoring en México: claves para líderes empresariales


Redacción El Economista

En este nuevo episodio de Oye.Cracks, conversamos con Víctor Rojas Fernández, director de Banca Empresas USA de BBVA, sobre las diferencias entre el nearshoring y el smartshoring, y cómo este modelo impulsa a las empresas hacia un futuro más competitivo.
Si eres empresario o directivo en busca de una estrategia sólida de expansión, este episodio te mostrará por qué el smartshoring es más que una tendencia: es una oportunidad.

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete