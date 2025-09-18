Oye Cracks | Smartshoring en México: claves para líderes empresariales

En este nuevo episodio de Oye.Cracks, conversamos con Víctor Rojas Fernández, director de Banca Empresas USA de BBVA, sobre las diferencias entre el nearshoring y el smartshoring, y cómo este modelo impulsa a las empresas hacia un futuro más competitivo.

Si eres empresario o directivo en busca de una estrategia sólida de expansión, este episodio te mostrará por qué el smartshoring es más que una tendencia: es una oportunidad.