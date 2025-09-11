Oye Cracks | ¿Qué es el smartshoring y por qué México es clave?

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Víctor Rojas Fernández, director de Banca Empresas USA de BBVA, sobre el smartshoring, un modelo que va más allá de la relocalización de operaciones.

Descubre por qué México es un país estratégico, qué industrias se benefician más, el rol de la innovación y digitalización, y cómo el talento local fortalece las cadenas productivas.

