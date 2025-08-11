Oye Cracks | El presupuesto: tu mapa para salir del caos financiero

¿Sabías que hacer un presupuesto puede cambiar tu vida financiera?

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Luis Lucido, vocero de Bravo, sobre cómo el presupuesto no solo es una herramienta de control, sino una puerta hacia la estabilidad financiera y el bienestar personal.

Hablamos de cómo detectar el caos financiero, los errores más comunes al presupuestar y por qué este hábito es clave para tomar decisiones inteligentes con tu dinero.

¡No te lo puedes perder!