Oye Cracks | Perspectivas Económicas 2025-2026 con Monex

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, sobre las Perspectivas Económicas 2025-2026. Analizamos la reciente baja de tasas de la FED, el impacto en México y la postura del Banco de México.



Una charla clave para entender hacia dónde se mueve la economía global y cómo prepararte. ¡No te la pierdas! Link: https://www.monex.com.mx/portal/

