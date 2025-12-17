Oye Cracks | Migración: ¿cómo crear futuro en la comunidad?

En este episodio de Oye.Cracks exploramos una realidad que viven miles de jóvenes en México: ¿migrar o construir un futuro en su propia comunidad? Conversamos con Gisela Noble, directora de Fundación Walmart de México, sobre cómo impulsan la inclusión productiva, fortalecen proyectos locales y abren oportunidades económicas reales en regiones con alta migración.



También escuchamos el testimonio de Ricardo Ortega, productor que ha vivido en primera línea cómo los proyectos agroproductivos pueden cambiar el destino de una comunidad.



Si te interesa el desarrollo rural, el impacto social y cómo las empresas pueden generar cambios sostenibles, esta entrevista es para ti.



¡No olvides suscribirte y seguir más conversaciones en nuestras plataformas! Link: https://www.walmartmexico.com/regeneracion/fundacion-walmart