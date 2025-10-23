Podcasts
Oye Cracks | MAPFRE: digitalización, ESG y resiliencia ante los nuevos desafíos globales
En este episodio conversamos con Adriana Pérez, directora de MAPFRE Global Risks, sobre los 35 años de presencia de MAPFRE en México, su evolución en la cobertura de grandes riesgos y los desafíos que enfrenta el sector: cambio climático, volatilidad del mercado de reaseguro, digitalización y tendencias ESG.
También exploramos cómo la aseguradora está impulsando una cultura de prevención en empresas y gobiernos, y cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para anticipar y gestionar riesgos complejos.
No te pierdas este episodio y conoce más en https://www.mapfre.com.mx/
Link: https://www.mapfre.com.mx/