Oye Cracks | ¿Cómo impulsar el smartshoring con apoyo estratégico?

En este episodio final de la serie Oye.Cracks, conversamos con Adrián Cuello, director de financiamiento sostenible de BBVA México, sobre cómo las empresas pueden dar el siguiente paso en sus estrategias de smartshoring con un socio financiero estratégico.

Un episodio que resume lo aprendido en esta serie y ofrece un mensaje clave a líderes empresariales que buscan aliados estratégicos para crecer de manera competitiva y responsable.

