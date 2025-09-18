Oye Cracks | Ikarus FX: La nueva era del trading en México

En este episodio de Oye.Cracks, Alejandro Santoro, director de Operaciones Global, y Roberto Banderas, director para México y LATAM de Ikarus FX, nos presentan la primera plataforma mexicana de trading.

Hablamos sobre cómo simplificar las inversiones, derribar los mitos del mundo financiero y acompañar a los nuevos inversionistas en cada paso.

Además, descubrimos cómo la educación financiera y la inclusión dejan de ser un discurso para convertirse en acción, ofreciendo oportunidades reales a millones de mexicanos que buscan participar del mercado.

¡No te lo pierdas!

