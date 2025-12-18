Oye Cracks | IAB México: inversión publicitaria, IA y talento digital

En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Gabriel Richaud, director general de IAB México, sobre la evolución del ecosistema digital, la inversión publicitaria, el impacto de la inteligencia artificial, la brecha de talento y las oportunidades que se perfilan rumbo a 2026, con la Copa del Mundo como catalizador.

Una conversación estratégica para entender hacia dónde se mueve la industria y qué habilidades serán clave en los próximos años. ¡No te lo pierdas!

Link: https://www.iabmexico.com/