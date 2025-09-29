Oye Cracks | Día Mundial del Corazón: lo que debes saber sobre el SCRM

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con el Dr. Rafael Guevara Corona, director Médico para América Latina de Bausch Health Companies, sobre un tema urgente y poco visibilizado: el síndrome cardiovascular-reno-metabólico (SCRM). Junto al Dr. Guevara analizamos por qué el SCRM se ha convertido en una de las principales amenazas silenciosas para la salud, los factores que impulsan su creciente prevalencia en México y las alternativas terapéuticas más recientes desarrolladas por Laboratorios Grossman y Bausch Health, como su Línea de Cardiometabólicos, enfocadas en un control eficaz y sostenible.Un episodio esencial en el marco del Día Mundial del Corazón, que busca generar conciencia y promover un cambio real hacia la prevención y el cuidado integral de la salud.



Suscríbete al canal y acompáñanos en esta conversación clave para la salud de los mexicanos.Conoce más en: https://www.bauschhealth.com.mx/