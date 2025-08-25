Podcasts
Oye Cracks | Cómo construir reputación de marca desde la autenticidad
En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Amanda Berenstein, CEO de Weber Shandwick, reconocida como una de las voces más influyentes en comunicación estratégica en México y América Latina.
Con más de una década de experiencia, Amanda nos comparte cómo la ética, la coherencia y la creatividad se entrelazan para posicionar marcas, generar confianza y construir reputación en un entorno cada vez más exigente y saturado de mensajes.
Escúchalo ahora y lleva tu estrategia de comunicación al siguiente nivel.