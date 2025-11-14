Oye Cracks | Clivi: la nueva forma de controlar la diabetes y el sobrepeso u obesidad

En este episodio de Oye.Cracks conversamos con el Dr. Bernardo Díaz Culebro, endocrinólogo y líder de medicina en Clivi, plataforma digital que está transformando la forma en que se controla la diabetes y la obesidad.



Descubre cómo la combinación de tecnología, acompañamiento médico y resultados medibles puede marcar la diferencia en el manejo de enfermedades crónicas.



¡Aprende más sobre prevención, tratamiento y cómo integrar el cuidado de tu salud a tu día a día con Clivi! Link: https://www.clivi.com.mx/?srsltid=AfmBOoqiKll6bOWDtdbY9QRGVhip-eUjI-kjpqWCBDffxAR4DGKl6iUm