Oye Cracks | BBVA: cómo diseñar una estrategia de smartshoring sostenible

En este episodio especial de Oye.Cracks, nos acompañan Víctor Rojas Fernández, director de Banca Empresas USA de BBVA, y Adrián Cuello, director de financiamiento sostenible de BBVA México, para hablar sobre la oportunidad única que representa México como hub de smartshoring.

Un episodio imprescindible para líderes que buscan combinar ventaja competitiva, sostenibilidad e innovación en su estrategia empresarial.

