Oye Cracks | Ya nada más el aguinaldo y renuncio

¿Qué hay detrás de la frase más escuchada cada diciembre: "Ya nada más el aguinaldo y renuncio"? En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Luis Miguel Saavedra, director general de Kuspit, para entender por qué tantas personas en México esperan a diciembre para dejar su trabajo.

Exploramos cómo influyen el aguinaldo, los fondos de ahorro y los beneficios corporativos en las decisiones de permanencia o salida, qué tan preparados están realmente los trabajadores para renunciar y por qué los incentivos tradicionales ya no alcanzan para retener talento.

Si estás pensando en renunciar después del aguinaldo, o si lideras un equipo y buscas ofrecer beneficios que sí hagan la diferencia, este episodio es para ti.