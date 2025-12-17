Nearshoring, recuento del 2025

En el cierre de temporada del podcast de Nearshoring, viajaremos en el tiempo para escuchar las voces expertas que nos ayudaron a entender la relocalización de empresas en este año 2025. Desde la camara de comercio de China en México, hasta la Asociación de Bancos de México; pasando por las oficinas del FMI; las del IIF y cerraremos con el diagnóstico para atraer inversiones, en el 2026, año de la revisión del TMEC. Análisis que aportó el CEO de Valerio Consulting Group