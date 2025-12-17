Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

Nearshoring, recuento del 2025

Yolanda Morales

En el cierre de temporada del podcast de Nearshoring, viajaremos en el tiempo para escuchar las voces expertas que nos ayudaron a entender la relocalización de empresas en este año 2025. Desde la camara de comercio de China en México, hasta la Asociación de Bancos de México; pasando por las oficinas del FMI; las del IIF y cerraremos con el diagnóstico para atraer inversiones, en el 2026, año de la revisión del TMEC. Análisis que aportó el CEO de Valerio Consulting Group

image

Portada Nearshoring

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete