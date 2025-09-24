Infraestructura para desarrollar data centers y semiconductores

Si México consigue acelerar las obras de infraestructura pública en materia de energía, transporte y agua, para reducir cuellos de botella en la producción, atraerá más empresas de operación global que buscan relocalizar sus cadenas de suministro. Así lo explican economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que identifican en México, una oportunidad para integrarse en la relocalización de empresas para asegurar la cadena de suministro global.

En este tercer episodio del podcast de Nearshoring, hablamos con expertos de Oroma Park, sobre este tema.

