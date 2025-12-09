El impacto de CASIO en México: 60 años transformando la educación

En el marco del 60 aniversario de las calculadoras CASIO en México, Claudia Méndez Bello, coordinadora académica de Casio Educación, reflexiona sobre el papel fundamental que estas herramientas han tenido en el desarrollo matemático y científico de millones de estudiantes.



Conoce las iniciativas académicas más relevantes, los programas de acompañamiento docente y cómo la tecnología seguirá evolucionando al servicio de la educación.