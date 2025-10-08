Hacienda busca que plataformas de fondeo colectivo retengan impuestos a los inversionistas

Juan Carlos Flores, cofundador y CEO de Doopla, plataforma de financiamiento colectivo, habló sobre la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico 2026 para que las instituciones de financiamiento colectivo retengan el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con una tasa de 20%, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una tasa del 16%, sobre los intereses que paguen a sus usuarios. Si bien el gremio no está en contra, pide piso parejo con otras entidades financieras y han planteado a la autoridad que la retención sea de 5% en el caso del ISR y que el IVA se exente. En esta emisión de Economía sin monotonía el CEO de Doopla habla de estos y otros retos que enfrenta el sector en este momento.