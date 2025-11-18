Grupo Modelo: 100 años de evolución, comunidad y compromiso con México

A 100 años de su fundación, Grupo Modelo celebra su legado como uno de los pilares de la industria cervecera mexicana y un referente global de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico.



En conversación con Raúl Escalante, vicepresidente legal y de asuntos corporativos, exploramos cómo la compañía vive este histórico momento, los aprendizajes que deja un siglo de historia y la visión que guía su futuro: digitalización, inclusión económica y un compromiso con el consumo responsable.



¡Acompáñanos! Link: https://www.grupomodelo.com/