Podcasts
Lectura 0:00 min
Fundación Santander, en busca de un cambio sistémico en la filantropía
En este capítulo de Economía sin monotonía cerramos temporada con broche de oro. Valentina Villa, directora general de la Fundación Santander México, nos contó cómo va a operar esta nueva área del banco de origen español que ya realiza esta labor en su matriz y en otros países en los que opera. El capital inicial es de 52 millones de pesos y para el 2026 tiene tres objetivos iniciales: ayudar a que al menos 15,000 jóvenes puedan concluir la preparatoria; inversión en salud, y trabajar en protección del medio ambiente, con énfasis en acción frente a fenómenos naturales, como huracanes e inundaciones. El objetivo es que México alcance el desarrollo a través de un cambio sistémico en la filantropía.