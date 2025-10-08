Expectativas para México, marcadas por la incertidumbre comercial

Arrancando el último trimestre del año 2025, el año de los aranceles, organismos internacionales y analistas revisan al alza sus pronósticos de crecimiento para México, incorporando la resiliencia que tuvo el sector exportador para anticiparse a los aranceles. Así lo explica el economista jefe para América Latina de la consultoría de Rankia, Humberto Calzada, quien habló del Nearshoring y el impulso que sí espera le dará a México en 2026