Encuentro Amafore 2025, ¿sabes en dónde se invierte tu ahorro?

En la víspera del Encuentro Amafore 2025, que se llevará a cabo este 12 y 13 de noviembre, Marinieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore habló en este episodio de Economía sin Monotonía sobre cómo invierten el ahorro de los mexicanos las administradoras de fondos para el retiro.



Marinieves hizo énfasis en que cuando en un país hay inversión en infraestructura, ésta se convierte en un “igualador de condiciones”.



Hoy, en la panza de las Afores hay más de 8 billones de pesos, ese dinero está en 69 millones de cuentas y es dinero que está en las Siefores generacionales. ¿Tú sabes cómo funcionan? Aquí te lo decimos, así que no te pierdas este capítulo, pues es útil para cualquier persona que aspire a tener una jubilación digna.