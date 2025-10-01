Podcasts
Día Mundial del Corazón: Entrevista con el Dr. Daniel Sierra
¿Por qué es importante cuidar de nuestra salud cardiovascular? En el marco del Día Mundial del Corazón, el Dr. Daniel Sierra Lara Martínez, especialista en cardiología y medicina interna, compartió para El Economista los principales factores de riesgo que desarrollan una enfermedad cardiovascular, las herramientas que hoy en día ayudan al diagnóstico y la atención, así como recomendaciones para cuidar mejor de la salud.
