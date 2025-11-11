Podcasts
Lectura 0:00 min
Colegio de Contadores Públicos de México: 76 años impulsando la competitividad empresarial (1)
La competitividad empresarial comienza con la formación. En esta entrevista con El Economista, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), y Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional, explican cómo la capacitación en finanzas, auditoría y temas fiscales fortalece a las organizaciones, fomenta la ética y prepara al gremio contable ante los nuevos retos económicos y tecnológicos.
