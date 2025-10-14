Casio fortalece su presencia en México con Hermes Music

En esta entrevista exclusiva, conversamos con Hirofumi Takeda, director general; Raúl Carlos Uriegaz Martínez, director comercial de las tiendas de retail de Hermes Music; y Alfredo Cano, director de Productos de Consumo en Casio México, sobre la nueva alianza estratégica entre Casio y Hermes Music Club.

Casio, con más de 40 años de innovación en instrumentos musicales electrónicos, busca consolidar su liderazgo y fortalecer programas como Casio Educación Musical, llevando la experiencia de sus teclados y pianos digitales a escuelas, conservatorios y academias.

Dale play y descubre cómo Casio y Hermes Music Club están construyendo el futuro de la música en México.

