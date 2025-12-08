Buscar
Bistronomie | Episodio 4: ¡Llegó la Navidad! Hablemos de Bacalao


Miriam LiraDiego López

En este episodio de Bistronomie damos inicio a la temporada navideña explorando uno de los platillos más emblemáticos de estas fechas: el bacalao.

Desde su llegada a México en tiempos coloniales hasta su papel central en las cenas decembrinas, descubrimos la historia del bacalao y cómo se transformó en una receta profundamente mexicana.
Conversamos con Aída Aguilar García, directora de Xel Ha Importadora, ubicada en la Nueva Viga, quien nos revela cómo identificar un buen bacalao y evitar fraudes en el mercado: qué mirar, qué oler y cómo distinguir entre especies auténticas y sustitutos.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

